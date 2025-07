DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 29 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 29 luglio 2025.

Santa Marta.

Buon onomastico a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici che portano questo nome!

«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un Magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare».

Il 29 luglio del 1983 venne assassinato Rocco Chinnici, magistrato italiano e ideatore del “pool antimafia“, la cui istituzione diede una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata.

Chinnici fu ucciso da Cosa Nostra e dalla mano di Antonino Madonia, che azionò il detonatore e provocò l’esplosione di una FIAT 126 verde imbottita di 75 kg di esplosivo e piazzata sotto casa del magistrato. Insieme a lui morirono altri due componenti della scorta: il maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. L’unico superstite fu l’autista Giovanni Paparcuri.

Proverbio salentino: CI MANGIA FACE MUDDRHICULE

Chi mangia fa briciole.

Chi fa qualcosa inevitabilmente commette qualche errore, ma sta sopratutto a significare che chi fa qualcosa lascia delle tracce.

Category: Costume e società