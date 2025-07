NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “4 gennaio”, NUOVO BRANO DI FRANZ

di Andrea Polo ___________

Esce oggi 29 luglio (disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali) il nuovo brano dell’artista leccese Fraz dal titolo “4 Gennaio”

Il singolo ripercorre in maniera intima, personale ed emozionale il dolore che ha colpito l’artista per la perdita della sorella.

Una lettera sotto ogni punto di vista, nata dal bisogno viscerale di continuare a parlarle, di non lasciar morire il filo invisibile che li unisce.

Una voce rotta dal dolore ma non per questo indebolita. Anzi, se possibile rafforzata dall’amore che la sorella ha dato e continua a dare alla famiglia dell’artista e all’artista stesso.

Un amore che spesso non si riesce ad esprimere tanto è forte ma, come spesso accade, attraverso l’arte delle parole in metrica e la musica, si riesce ad espandere ed a condividere con chi si vuole emozionare.

Ed è proprio questo che Fraz fa in questo brano: ci emoziona. Perché l’amore, il sentimento più bello che esista, riesce sempre (ancora) ad emozionare.

L’artista leccese parla del suo lavoro: “4 Gennaio è anche per chi ha conosciuto Isabella, per chi purtroppo non l’ha conosciuta, per mia madre, perché quando qualcosa nasce dal cuore, può toccare anche quello degli altri.

E se questa canzone riuscirà a far sentire qualcuno meno solo, allora tutto avrà avuto senso”

Domani 30 luglio sarà disponibile anche il videoclip ufficiale, un lavoro fatto di immagini semplici ma cariche di significato.













