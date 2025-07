LECCE, GIOVANE INSEGUITO NEI PRESSI DEL CIMITERO: ARRESTATO PER SPACCIO

(f.f.)________

È stato notato mentre cercava di allontanarsi in fretta alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, ma la sua fuga si è conclusa nel giro di pochi minuti grazie al pronto intervento degli agenti e al supporto dei Carabinieri. È finito così in manette un cittadino originario del Mali di 25 anni, fermato nel primo pomeriggio di ieri, 28 luglio, nei pressi del cimitero comunale di Lecce.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e regolarmente residente sul territorio con un permesso di soggiorno valido, è stato visto comportarsi in maniera sospetta da una volante impegnata in un normale servizio di controllo. Alla vista degli agenti ha cercato di svicolare tra le stradine, ma il tentativo è stato interrotto grazie alla collaborazione con una pattuglia dei Carabinieri incrociata poco prima. I poliziotti hanno immediatamente chiesto supporto e insieme sono riusciti a fermarlo.

Durante il controllo, il 25enne ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Alla richiesta degli agenti ha consegnato spontaneamente due involucri di carta contenenti una sostanza solida di colore marrone, rivelatasi poi hashish, per un peso totale di circa 12 grammi.

Visti i precedenti dell’uomo e sospettando che potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, le forze dell’ordine hanno richiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria il via libera per procedere con una perquisizione domiciliare. Anche in questo caso, l’intuizione si è rivelata corretta: all’interno di un armadio sono stati rinvenuti 25 involucri in cellophane di varie dimensioni contenenti marijuana, per un totale di circa 51 grammi. Su una scrivania, inoltre, all’interno di una busta nascosta dentro una confezione di rum, è stata trovata altra marijuana già essiccata, per un peso complessivo di circa 65 grammi. Nel domicilio è stato rinvenuto anche materiale utile al confezionamento delle dosi.

Al termine dell’operazione, il giovane è stato condotto negli uffici della Questura per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito. Informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stata disposta nei confronti del 25enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

