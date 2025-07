GIOVANE DA’ IN ESCANDESCENZE SUL TRENO A CASARANO: ARRESTATO

(f.f.)__________

Serata agitata a bordo di un convoglio della linea Gallipoli–Casarano, dove un passeggero ha scatenato il caos dopo essere stato invitato a moderare il volume della musica che stava disturbando gli altri viaggiatori. Il protagonista dell’episodio è un uomo di 28 anni, cittadino di origine marocchina residente a Casarano, già noto alle forze dell’ordine.

Tutto ha avuto inizio quando il capotreno ha chiesto al giovane di abbassare il volume del dispositivo da cui proveniva la musica ad alto volume. In tutta risposta, l’uomo ha iniziato a urlare e minacciare il personale ferroviario, assumendo un atteggiamento aggressivo e provocatorio.

A seguito della segnalazione al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Ruffano insieme ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casarano. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo aveva già abbandonato il treno alla stazione di Casarano, probabilmente nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

La fuga però è durata poco. I militari lo hanno rintracciato e fermato nel giro di pochi minuti. Alla vista dei Carabinieri, il 28enne ha reagito con ulteriore violenza, minacciando e aggredendo fisicamente i militari nel tentativo di sottrarsi al fermo. Nonostante fosse in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol, è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale ha sferrato anche un calcio contro l’auto di servizio, danneggiandola.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, è stato condotto nella sua abitazione dove si trova ora agli arresti domiciliari.

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, con un’attenzione particolare rivolta ai mezzi pubblici e alle aree sensibili come le stazioni ferroviarie. Grazie al pronto intervento dei militari, la situazione non è degenerata ulteriormente, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e del personale a bordo.

Category: Cronaca