GIOVANE ARRESTATO A MONTECATINI: ERA RICERCATO PER UNA RAPINA A LECCE

È stato fermato dalla polizia in Toscana un cittadino egiziano di 21 anni, già gravemente indiziato per un episodio di rapina avvenuto nel cuore di Lecce circa un anno fa. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Montecatini Terme (provincia di Pistoia) sono riusciti a rintracciarlo dopo che il giovane aveva presentato una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe partecipato, insieme ad altri complici, a una rapina particolarmente violenta nei confronti di un uomo che stava camminando nel centro storico del capoluogo salentino. Durante l’aggressione, il 21enne avrebbe anche minacciato un passante utilizzando il collo di una bottiglia infranta, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Le accuse a suo carico sono pesanti: rapina impropria aggravata in concorso. Dopo l’individuazione e l’arresto a Montecatini, il giovane è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare gli altri soggetti coinvolti nell’episodio.

Category: Cronaca