LA PIAGA DELLA DROGA CONTINUA A ROVINARE TANTI GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE. AGGREDISCE IL PADRE IN STRADA A MELENDUGNO: 34ENNE ARRESTATO E RINCHIUSO DI CARCERE

Una brutale aggressione familiare è costata l’arresto ad un giovane di 34 anni, fermato in flagranza dai carabinieri nel cuore di Melendugno mentre picchiava selvaggiamente il padre in piena strada. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, durante i controlli intensificati disposti sul territorio salentino in concomitanza con il picco di presenze turistiche.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni passanti, sconvolti nel vedere il giovane colpire ripetutamente il padre sessantacinquenne con calci e pugni in una via centrale del paese. I militari, giunti in pochi minuti, sono riusciti a bloccare l’aggressore evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La vittima, visibilmente scossa e dolorante, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano. I medici hanno riscontrato diverse escoriazioni e una frattura al torace, con una prognosi di sette giorni salvo complicazioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione sarebbe solo l’ultimo episodio di una lunga serie di atti violenti perpetrati dal 34enne ai danni dei genitori. Pare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per vicende legate agli stupefacenti, da tempo vessasse la famiglia con minacce e richieste insistenti di denaro, probabilmente destinate all’acquisto di droga. Solo pochi giorni fa, il 21 luglio, anche la madre sarebbe stata presa di mira, ma per proteggere il figlio non aveva denunciato l’episodio né si era fatta visitare.

Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere leccese di Borgo San Nicola, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica. Le indagini proseguono e l’uomo dovrà rispondere delle accuse in sede processuale.

Category: Cronaca