LA RETTRICE ELETTA DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO MARIA ANTONIETTA AIELLO RISPONDE A RAFFAELE POLO

Gentilissimi,

inviamo, a seguire, il commento della rettrice eletta professoressa Maria Antonietta Aiello all’articolo di Raffaele Polo su leccecronaca.it

Cordiali saluti _________

“La lingua muta perché muta la realtà, e non viceversa.

Adattare la lingua alla realtà non è, dunque, un atto di resa, ma un esercizio di attenzione e di precisione.

L’Accademia della Crusca ci ricorda che il femminile di rettore esiste ed è “rettrice” e che usarlo non è una forzatura.

Essere chiamata rettrice non è, per me, una concessione simbolica, ma una scelta nella quale credo e che significa riconoscere che anche il linguaggio è un luogo di democrazia.

Basta volerlo”. _____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 30 luglio scorso