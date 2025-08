SOTTUFFICIALE DELLA MARINA MILITARE PERDE LA VITA IN UNO SCONTRO FRONTALE ALL’ALBA SULLA STATALE 274

di Flora Fina ___________

Un tragico incidente ha funestato le prime luci del mattino nel basso Salento. Intorno alle 6 di oggi, giovedì 1° agosto, due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla Strada Statale 274, all’altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 58 anni, sottufficiale della Marina Militare, mentre un giovane carabiniere è rimasto ferito.

La vittima è Giovanni Sarinelli, originario di Giuliano di Lecce, frazione di Castrignano del Capo, in servizio presso il Battaglione San Marco di Brindisi. L’uomo stava presumibilmente recandosi al lavoro quando la sua Ford Focus si è scontrata con una Fiat Tipo condotta da un militare dell’Arma, un 22enne in servizio temporaneo a Castrignano del Capo.Secondo una prima e sommaria ricostruzione, ancora oggetto di verifica, il giovane carabiniere viaggiava in direzione di Santa Maria di Leuca, mentre il sottufficiale procedeva in senso opposto.

Per cause ancora da chiarire, uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta, provocando lo scontro. L’urto è stato talmente violento da non lasciare scampo al 58enne, morto sul colpo.Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi del 118, affiancati dai vigili del fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre il 22enne è stato trasportato all’ospedale di Casarano per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi.I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Tricase, che dovranno stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Entrambe le vetture sono state sottoposte a sequestro su disposizione della Procura di Lecce, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.La salma di Sarinelli è stata trasferita all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sarà eseguita l’autopsia nelle prossime ore. Intanto, nella comunità militare e nel paese d’origine della vittima, è calato il silenzio dello sgomento.

I familiari, avvisati dai carabinieri nelle prime ore del giorno, sono stati travolti dal dolore per una notizia inaspettata e devastante. Un’alba che si è trasformata in tragedia.

