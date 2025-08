SAN FOCA, DUE ABUSI EDILIZI IN ZONA VINCOLATA: DENUNCIATI I PROPRIETARI

(f.f.)_________

Nuovi controlli contro l’abusivismo edilizio lungo le coste salentine: i Carabinieri Forestali hanno scoperto due interventi edilizi irregolari a San Foca, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e denunciato i rispettivi proprietari.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività della campagna “Another Brick”, avviata dai militari del Gruppo Forestale di Lecce e Brindisi per contrastare gli illeciti ambientali e urbanistici lungo le coste e nelle aree naturali protette del Salento, particolarmente affollate nel periodo estivo. I controlli a terra sono stati affiancati da ispezioni aeree con elicottero AW-169 del 6° Nucleo Carabinieri di Bari-Palese e da droni ad alta tecnologia basati a Maglie.

Durante una delle verifiche, i militari hanno individuato due cantieri abusivi in due distinte proprietà adiacenti nella marina di San Foca. Nel primo caso, è stato scoperto un nuovo vano di circa 50 metri quadrati e una pavimentazione esterna di ulteriori 90 metri quadrati. Nel secondo, erano state realizzate tre tettoie con copertura in legno e pilastri in muratura, oltre a una pavimentazione in cemento su un’area di circa 300 metri quadrati.

Tutte le opere risultavano prive di permesso di costruire e, soprattutto, di autorizzazione paesaggistica, obbligatoria poiché l’area rientra tra quelle tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).I due proprietari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce.

Le accuse a loro carico fanno riferimento all’art. 44 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e all’art. 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), per aver effettuato lavori edilizi in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche.I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo, con particolare attenzione alle zone costiere e ai contesti naturalistici più sensibili.

Category: Cronaca