CARABINIERI IN AZIONE NEL SALENTO: FURTO DI RAME SVENTATO, ARRESTI, SANZIONI E CONTROLLI A TAPPETO

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2025, un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce ha portato a risultati concreti sul fronte del contrasto alla criminalità e della tutela della sicurezza pubblica. A Collepasso, l’intervento tempestivo dei militari della locale Stazione ha permesso di sventare un furto di rame ai danni di un’azienda situata nella zona industriale, già oggetto nei giorni precedenti di un analogo episodio.

I ladri sono stati scoperti in azione grazie alla segnalazione di una guardia giurata, che ha colto due uomini intenti a sottrarre cavi dal capannone e ha prontamente allertato i Carabinieri. Alla vista della pattuglia, i malviventi si sono dati alla fuga, ma uno di loro è stato individuato poco dopo, nascosto in un terreno nelle vicinanze della Strada Provinciale 69.

L’uomo aveva abbandonato la propria vettura per sfuggire alla cattura, ma i militari sono riusciti a rintracciarlo. La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire strumenti da scasso, ulteriori prove del tentato furto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Lecce, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità del complice.

Contestualmente, nel corso di un servizio straordinario disposto su scala provinciale, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nei comuni di Squinzano, Trepuzzi, Copertino e nelle marine di Casalabate e Lido Conchiglie. Numerose le operazioni condotte.

A Trepuzzi, un uomo già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in ambito familiare è stato arrestato e condotto in carcere per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Un altro soggetto, ritenuto responsabile di estorsione, rapina e lesioni personali nei confronti dei familiari, è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nel medesimo contesto, i militari, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Lecce, hanno eseguito controlli presso tre esercizi commerciali. A Casalabate, in un bar, è stata elevata una sanzione amministrativa per assenza di valori bollati e postali nella rivendita, con l’intimazione a fornire la documentazione relativa ad alcuni biglietti annullati.

A Gallipoli e Copertino, invece, sono stati effettuati controlli congiunti con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce: in un ristorante di Lido Conchiglie è stato trovato un lavoratore impiegato in nero, fatto che ha determinato la sospensione dell’attività e una sanzione di circa 12.000 euro.

In un altro esercizio di Copertino, la titolare è stata denunciata per non aver sottoposto due dipendenti alla visita medica obbligatoria e per l’installazione di un impianto di videosorveglianza privo delle dovute autorizzazioni. Complessivamente, durante il servizio sono state controllate 170 persone e 100 veicoli. Sono state elevate 17 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 4 patenti di guida e sequestrate 2 autovetture. I controlli hanno interessato anche 20 soggetti sottoposti a misure restrittive.

Quattro persone sono state segnalate alla Procura per guida in stato di ebbrezza, mentre tre sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

L’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.

Category: Cronaca