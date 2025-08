FIAMME A SAN FOCA: INCENDIO DEVASTA LA MACCHIA MEDITERRANEA, DISTRUTTA UN’AUTO, SALVE CASE E PINETA

(f.f.)_________

Paura nel pomeriggio di ieri sul litorale di San Foca, dove un violento incendio è divampato nei pressi della strada provinciale 366, a ridosso delle ultime spiagge attrezzate della marina. Le fiamme si sono propagate rapidamente nella vegetazione, lambendo la pineta e minacciando le abitazioni circostanti.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45, nei pressi della struttura dell’ex centro di accoglienza “Regina Pacis”. Una densa colonna di fumo nero ha subito attirato l’attenzione di bagnanti e residenti. Decine di persone si sono precipitate in strada per mettersi in salvo e allontanarsi dalla zona a rischio.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, supportati da un’autobotte, da squadre dell’Arif e da volontari della Protezione Civile.

Grazie al loro intervento tempestivo, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi ulteriormente, evitando così danni a strutture abitative e al patrimonio naturale della pineta.Le fiamme hanno però completamente distrutto un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario e comprendere se vi sia un collegamento diretto con il rogo.

Nel frattempo, emergono ipotesi inquietanti sulle cause dell’incendio. Un dipendente di uno stabilimento balneare ha riferito alle forze dell’ordine di aver notato un uomo mentre appiccava le fiamme al canneto, per poi darsi alla fuga. Le sue parole sono ora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Melendugno, che stanno coordinando le indagini per risalire all’identità del presunto piromane.

Ancora una volta, l’estate salentina si ritrova a fare i conti con l’emergenza incendi, spesso di origine dolosa, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e del territorio.

