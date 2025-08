ANZIANO IN COMA DOPO UNA PRESUNTA AGGRESSIONE IN CAMPAGNA AD ALEZIO

(f.f.) ____________

Un anziano di 78 anni è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in seguito a un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in una zona periferica del comune di Alezio. L’anziano, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato gravi traumi alla testa dopo essere caduto a terra in circostanze ancora da chiarire, forse a causa di un’aggressione.

Il fatto si è verificato in via Antonio Mario Ferrante, nota anche come Strada Vicinale Pirielli, una zona rurale alla periferia del paese. Secondo quanto riferito dalla vittima al proprio figlio una volta rincasato, il tutto sarebbe scaturito da una discussione per vecchie questioni legate ai confini tra proprietà private. La lite avrebbe poi avuto un esito violento, degenerando in uno scontro fisico.L’uomo ha accusato un malore poco dopo il rientro a casa, spingendo il figlio a chiamare il 118.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Lecce. Una volta in pronto soccorso, viste le condizioni critiche, i medici hanno optato per il ricovero nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata.Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Alezio, dipendenti dalla compagnia di Gallipoli, sono intervenuti per avviare le indagini.

Gli accertamenti sono in corso per verificare la versione fornita dalla vittima e per identificare l’eventuale responsabile dell’aggressione. Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il movente dietro il presunto alterco.

Gli sviluppi delle prossime ore saranno fondamentali per far luce su un episodio che ha scosso la tranquilla comunità locale.

