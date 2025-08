LE IDEE / QUESTA MATTINA A ROMA TOR VERGATA PAPA LEONE XIV HA SPIEGATO A UN MILIONE DI GIOVANI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO QUALI SIANO LE COSE IMPORTANTI DELLA NOSTRA ESISTENZA

(Rdl) ________

Alle ore 9.00 di questa mattina Papa Leone XIV ha presieduto la Celebrazione Eucaristica nell’area di Tor Vergata in occasione del Giubileo dei Giovani.

Pubblichiamo di seguito due passaggi dell’omelia che il Santo Padre ha pronunciato dopo la proclamazione del Vangelo odierno (FONTE: sala stampa Vaticano) _________

“…Noi pure, cari amici, siamo fatti così: siamo fatti per questo. Non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un’esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell’amore. E così aspiriamo continuamente a un ‘di più’ che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa, non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci! Ascoltiamola, piuttosto!

…

La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo né da ciò che possediamo. È legata piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Comprare, ammassare, consumare, non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto, alle cose di lassù”.

