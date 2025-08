GALLIPOLI, CONTROLLI STRAORDINARI: SANZIONI, DENUNCE E SEQUESTRI

(f.f.)___________

Proseguono intensi i controlli straordinari disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, per garantire ordine, sicurezza e rispetto della legalità nelle marine gallipoline, soprattutto in vista dell’afflusso turistico estivo. Nella serata di ieri, una vasta operazione interforze ha interessato le principali aree del divertimento, coinvolgendo gli agenti del Commissariato di Gallipoli, della Polizia Stradale e altri reparti della Polizia di Stato.

Durante l’attività sono stati controllati 146 veicoli: due di questi sono stati fermati per irregolarità tecniche (violazione dell’articolo 80 del Codice della Strada) e sottoposti a sospensione dalla circolazione. In totale, le persone identificate sono state 382.Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di alterazione. Tre individui sono stati denunciati per uso di cannabis al volante, mentre sei persone sono risultate positive all’alcol test: cinque sanzionate in via amministrativa – tra cui due neopatentati – e una deferita penalmente per il superamento dei limiti consentiti.

Sul fronte amministrativo, gli agenti hanno effettuato un controllo in un locale situato in via Luigi Ariosto, dove è stato accertato lo svolgimento di uno spettacolo aperto al pubblico senza le previste autorizzazioni e senza la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in violazione dell’articolo 18 del TULPS. Al titolare verranno contestate anche ulteriori irregolarità emerse durante la verifica, e sarà valutata la documentazione integrativa che dovrà essere trasmessa al Commissariato.

Non sono mancate anche operazioni legate al possesso di armi e droga. Due giovani provenienti da Modena sono stati denunciati: uno per detenzione illegale di una pistola a salve priva del tappo rosso e con caricatore carico, oltre a munizioni aggiuntive e un tirapugni metallico; l’altro per possesso di hashish e marijuana per un totale di oltre 6 grammi.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca