ESERCITAZIONI CONGIUNTE TRA GUARDIA DI FINANZA E ANPAS: PRONTI A INTERVENIRE IN CASO DI EMERGENZA

Prosegue senza sosta la collaborazione operativa tra la Guardia di Finanza e l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nell’ambito delle attività addestrative finalizzate alla gestione delle emergenze. Ieri, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari ha svolto una nuova sessione di formazione con i volontari del Comitato Regionale ANPAS Puglia e Basilicata.

La cooperazione nasce da un protocollo d’intesa firmato a livello nazionale nel 2020, che ha l’obiettivo di rendere più efficiente l’intervento in situazioni critiche, come calamità naturali, soccorsi sanitari urgenti o operazioni di ricerca. L’intesa ha consentito di affinare le sinergie tra gli equipaggi aerei del Corpo e i soccorritori volontari, mediante la condivisione di procedure operative standard, l’impiego combinato di elicotteri e la definizione di strategie comuni per ridurre i tempi di risposta.

Nell’ambito di questa collaborazione, sono state recentemente avviate sessioni di formazione per tre gruppi di volontari selezionati dalle sedi ANPAS delle province di Bari, Lecce e Foggia. I volontari saranno prontamente mobilitabili qualora venga richiesto l’intervento di mezzi aerei per operazioni urgenti in aree difficilmente raggiungibili da terra.

Gli assetti del Reparto Operativo Aeronavale di Bari operano regolarmente sull’intero territorio della Puglia e della Basilicata, garantendo un presidio costante per il controllo del territorio e il supporto alle attività di soccorso pubblico. L’addestramento congiunto punta a rafforzare la prontezza operativa e a garantire risposte rapide, coordinate e sicure in contesti ad alta criticità.

Category: Cronaca