INCENDI A LECCE E LEQUILE: ROGO DISTRUGGE VEGETAZIONE E AUTO

Due vasti incendi si sono verificati ieri nel Leccese, coinvolgendo prima la periferia del capoluogo e, poco dopo, una pineta nel comune di Lequile. Le fiamme hanno devastato sterpaglie, ulivi compromessi dalla xylella e alcune auto dismesse.

Il primo intervento è scattato intorno alle 10 nei pressi dell’area sosta Panareo, alla periferia di Lecce, a ridosso della strada statale 7ter. In breve tempo il fuoco ha aggredito la vegetazione incolta attorno al perimetro, per poi estendersi all’interno del campo, dove ha trovato facile esca in rami secchi, arbusti e alcune vetture abbandonate.

Per domare le fiamme, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco – una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Veglie – supportate da tre autobotti, una delle quali giunta in rinforzo dal comando provinciale di Brindisi. Le operazioni sono state complicate dalla presenza di materiale facilmente infiammabile e dal vento che ha alimentato il rogo. Il personale della protezione civile, compreso il gruppo comunale di Lecce, ha collaborato per spegnere i focolai residui e mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, un secondo focolaio è stato segnalato nella pineta nota come “Buia”, nel territorio di Lequile. Anche qui il fuoco ha intaccato la bassa vegetazione e una porzione di macchia mediterranea, mettendo in pericolo l’intero ecosistema boschivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo Aib (antincendio boschivo), un’autobotte e un direttore delle operazioni di spegnimento. Le attività di contenimento e bonifica sono proseguite per diverse ore.

In entrambi i casi sono in corso le verifiche per risalire alle cause dei due incendi, che si aggiungono alla lunga lista di emergenze ambientali che stanno colpendo la zona in questa estate particolarmente calda e secca.

Category: Cronaca