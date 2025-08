MUORE IN MARE COLTO DA MALORE: INUTILI I SOCCORSI A TRICASE PORTO

(f.f.)__________

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia, ieri mattina, lungo il litorale di Tricase Porto, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno. Il drammatico episodio è avvenuto poco prima delle 10 nella zona nota come “Dietro l’arco”, appena al di fuori del bacino interno del porto.

La vittima è Giuseppe Scolozzi, originario della frazione di Tutino, ma da anni residente in Germania. Rientrato nel Salento per trascorrere un periodo di vacanza, aveva deciso di godersi una mattinata al mare. Ma durante il bagno, l’uomo ha accusato un improvviso malessere mentre si trovava in un tratto di mare al di sotto di una scogliera.

Alcuni bagnanti, accortisi della sua difficoltà, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno faticato non poco per raggiungere il punto in cui si trovava l’uomo, data la conformazione rocciosa e l’accessibilità limitata.

Poco dopo sono arrivati anche gli operatori del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso, per il 62enne non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sgomento tra i presenti, che hanno assistito impotenti alla scena. La comunità di Tricase è sotto choc per l’accaduto.

