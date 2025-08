GUARDIA DI FINANZA: CAMBIO AL VERTICE DELLA COMPAGNIA DI GALLIPOLI, ARRIVA IL TENENTE MANUEL PERONI

(f.f.)__________

Cambio ai vertici della Guardia di Finanza nella città jonica: il Tenente Manuel Peroni assume ufficialmente il comando della Compagnia di Gallipoli, subentrando al Capitano Fabio Gugliandolo, destinato a un nuovo incarico presso l’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo.

Il Tenente Peroni, 34 anni, originario di Novara, è prossimo alla promozione al grado di Capitano. Dopo aver conseguito la laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, ha intrapreso il percorso accademico presso l’istituto di formazione del Corpo dal 2017 al 2022, ottenendo la laurea in Giurisprudenza. Al termine del suo addestramento, ha prestato servizio al Gruppo di Fiumicino, dapprima come responsabile della Sezione Operativa e successivamente al comando del 2° Nucleo Operativo.

L’ufficiale che lascia Gallipoli, il Capitano Gugliandolo, nel corso di tre anni di incarico si è distinto per i risultati ottenuti in numerose operazioni sul fronte della tutela della spesa pubblica, del contrasto all’evasione fiscale, alla contraffazione e alle frodi. Un lavoro svolto in costante sinergia con la Procura della Repubblica di Lecce.

La Compagnia di Gallipoli coordina anche le Tenenze di Casarano, Leuca e Tricase, operando su un territorio che comprende quaranta Comuni. L’attività dei finanzieri si concentra su controlli in materia economico-finanziaria, con particolare attenzione a imprese, attività commerciali e liberi professionisti.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha rivolto ai due ufficiali un augurio di buon lavoro nei rispettivi incarichi, sottolineando l’importanza della continuità nell’impegno per la salvaguardia della legalità economica e del dialogo costante con le istituzioni e i cittadini.

Category: Cronaca