OSTUNI, SCOPERTE NUMEROSE VIOLAZIONI TRA I SERVIZI TURISTICI

(f.f.)___________

Con l’arrivo massiccio di visitatori nella stagione estiva, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi hanno rafforzato le attività di controllo nel territorio ostunese, con particolare attenzione ai servizi rivolti ai turisti e alle iniziative estive.

Negli ultimi giorni, i militari della Compagnia di Ostuni hanno eseguito una serie di accertamenti specifici nei confronti delle attività di trasporto turistico, in particolare quelle che offrono tour panoramici nel centro storico a bordo dei caratteristici motocarri a tre ruote, molto richiesti soprattutto dai turisti stranieri. Le escursioni, che possono raggiungere costi fino a 160 euro per i percorsi più lunghi, sono state oggetto di verifiche fiscali mirate.

Durante le operazioni, sono state accertate 6 violazioni legate all’omessa registrazione telematica dei pagamenti ricevuti dai clienti, configurando irregolarità nel rispetto delle norme fiscali.

Parallelamente, è stata posta particolare attenzione al rispetto della normativa sul lavoro. I controlli hanno riguardato soprattutto gli operatori impiegati nell’organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni estive, settori trainanti per l’economia locale. I finanzieri hanno scoperto ben 20 lavoratori totalmente sprovvisti di contratto, dunque impiegati in modo irregolare.

In alcune situazioni, dove il numero di dipendenti non dichiarati ha superato la soglia del 10% del totale del personale presente, è stata inoltrata richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione temporanea dell’attività.

L’attività della Guardia di Finanza proseguirà per tutta l’estate, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e contrastare qualsiasi forma di abusivismo economico, tutelando sia i diritti dei lavoratori che la concorrenza leale tra le imprese del territorio.

Category: Cronaca