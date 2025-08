IL PARCO DI TORCITO A CANNOLE INAUGURATO E POI SUBITO CHIUSO. LA POLEMICA DENUNCIA DI PAGLIARO

(Rdl) ____________ A proposito del Parco Torcito a Cannole inaugurato venerdì 1 agosto scorso, come da comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce dello stesso giorno, ieri lunedì 4 agosto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro ha diffuso il comunicato stampa che qui di seguito riportiamo.

leccecronaca.it ha chiesto e sollecitato alla Provincia di Lecce un commento sui fatti denunciati dal consigliere, che però non è arrivato.

Nella nostra foto di copertina, l’inaugurazione. ___________

«Ennesima inaugurazione-farsa targata centrosinistra. La passerella a favore di telecamere ha avuto luogo al Parco Torcito di Cannole, venerdì scorso. In prima fila il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e numerosi compagni. Era attesa anche la partecipazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, per quello che è stato annunciato come “il risultato di un importante intervento di riqualificazione”. Ma i lavori, costati oltre 4,5 milioni di euro, iniziati a marzo 2023 e finiti sulla carta a febbraio scorso, con il collaudo a maggio, in realtà non sono ancora conclusi e dureranno un altro paio di mesi.

Lo hanno scoperto a proprie spese gli ignari visitatori che, andati a Torcito per visitare il parco, l’hanno trovato chiuso al pubblico e con gli operai al lavoro. Altro che “Finalmente Torcito!”, slogan pre-elettorale sbandierato da Minerva & Co. Proprio lui, che ha puntato il dito contro la nostra ispezione di due settimane fa all’ospedale di Gallipoli, si è appuntato la medaglia dell’inaugurazione di un parco che, di fatto, non c’è, per la foga di prendersi il merito di un intervento pubblico da mettere nel novero dei suoi “successi” amministrativi. Ma quale successo, se Torcito non è ancora pronto ad accogliere i visitatori? Un film già visto, come l’inaugurazione farlocca del cantiere per il centro di ricovero per i disturbi alimentari al Fazzi di Lecce (anche quella in campagna elettorale, per le comunali 2024) e come la recente inaugurazione dell’ospedale fantasma di Monopoli, finito ma vuoto.

“Venite a visitare Torcito, non ve ne pentirete”: questo l’invito rivolto a salentini e turisti. E invece sì che si sono pentiti, perché hanno trovato tutto chiuso… Questi espedienti da campagna elettorale sono la cartina al tornasole del modus operandi della sinistra che governa la Regione e la Provincia di Lecce da troppo tempo, e che ha bisogno di specchietti per le allodole. Un gioco ormai smascherato, e di cui i cittadini chiederanno conto a Emiliano, Minerva, Capone & compagni alle urne, il prossimo autunno». __________

