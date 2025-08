TORCITO / … MA DINO BASILE ESULTA PER LA RESTITUZIONE AL TERRITORIO. FORSE LUI E IL SUO COLLEGA DI PARTITO PAOLO PAGLIARO DOVREBBERO PARLARSI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile ci manda in data odierna il seguente comunicato ________



PARCO DI TORCITO, BASILE (FDI): UNA ZONA DI INTERESSE STORICO-CULTURALE RESTITUITA ALLA COMUNITÀ GRAZIE ALL’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE GUIDATA DA LEANDRO

“Restituire a Cannole il Parco di Torcito non è solo ridare a una comunità la sua memoria collettiva e identitaria, ma un luogo, meglio un monumento, di straordinaria importanza per tutto il Salento! Uno spazio che racconta la vita stessa, uno spaccato di storia a cielo aperto. È il racconto di tradizioni e architettura rurale che hanno caratterizzato il Salento e che ora possono essere fruiti e apprezzati da tutti grazie al lavoro di rigenerazione urbana che si è sviluppata in progetto che non ha voluto esaltarne solo gli aspetti urbanistici, ma soprattutto quelli umani e culturali.

“Tutto questo grazie alla caparbietà e alla dedizione al lavoro del sindaco Rubichi Leandro e di tutta l’Amministrazione, che in questi anni, ha sempre creduto nel progetto per restituire alla comunità un pezzo della propria storia, al territorio uno dei Parchi naturali più belli e alla Puglia un attrattore turistico.” __________

LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo