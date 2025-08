PROVVEDIMENTI PER LA ‘BUONA’ MOVIDA

Report della Prefettura di Lecce ______________

Prosegue l’impegno sinergico di Istituzioni, Enti locali e mondo dell’associazionismo imprenditoriale per creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’imprenditorialità turistica nel territorio della provincia di Lecce, in attuazione del “Protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali”, sottoscritto il 3 luglio scorso in Prefettura.

Anche il comune di Gallipoli ha inteso dare attuazione, nel solco della azione strategica di sicurezza partecipata coordinata dalla Prefettura di Lecce, alla citata intesa pattizia ed alle linee guida ministeriali che mirano a contrastare con fermezza i fenomeni di malamovida.

In tale ottica nel pomeriggio di ieri, nel corso di un apposito incontro tenutosi presso il comune di Gallipoli alla presenza del Sindaco, del Dirigente del Commissariato di Gallipoli, del Presidente Nazionale SILB Confcommercio, con il coinvolgimento dei titolari dei locali da ballo presenti nel territorio gallipolino sono state definite concretamente le misure di attuazione degli impegni sopracitati.

In particolare è stato previsto l’impiego di 6 addetti alla sicurezza, per un servizio di stewarding che sarà attuato – tutti i giorni del mese di agosto dalle ore 3.00 alle ore 7.00 – nelle aree nevralgiche di Baia Verde ed in prossimità dei locali da ballo, spesso teatri di episodi di violenza e di disordini. Costoro saranno chiamati a svolgere un ruolo importante sul piano della prevenzione, segnalando tempestivamente alle Forze di Polizia ogni situazione sospetta che, se non affrontata celermente e nella giusta maniera, potrebbe determinare effetti negativi sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tale servizio sarà garantito dagli stessi gestori dei locali che hanno aderito convintamente alla proposta avanzata dalle loro associazioni di categoria, consapevoli della necessità di rafforzare l’interscambio informativo con le Forze dell’Ordine, anticipando la soglia di prevenzione per una sempre maggiore tutela di cittadini e turisti.

Il Prefetto Natalino Manno ha rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, al Presidente Nazionale SILB Maurizio Pasca, alle Forze di Polizia ed in particolare agli esercenti per aver raccolto l’invito a fare squadra e per il prezioso supporto offerto a tutela della sicurezza dei nostri giovani e di tutta la comunità.

Il Presidente del SILB Maurizio Pasca nel ringraziare il Prefetto di Lecce per l’iniziativa intrapresa, volta a contrastare gli eccessi del divertimento sregolato, afferma che l’esempio di Gallipoli rappresenta ” un passo importante nella direzione di un intrattenimento sicuro, virtuoso e rispettoso delle regole, che valorizza il lavoro degli imprenditori del settore e garantisce serenità a cittadini turisti ed operatori. La collaborazione tra Istituzioni ed associazioni di categoria si conferma ancora una volta la via maestra per tutelare la legalità e promuovere una cultura del divertimento sana e responsabile”.

Il Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva ha ringraziato il Prefetto, le Forze dell’Ordine, le attività imprenditoriali coinvolte nell’azione innovativa succitata oltre al Presidente nazionale del SILB affermando che “solo attraverso la collaborazione tra tutti ed il rispetto delle regole si possono raggiungere risultati di tutela delle attività sane e del buon turismo”.

Lecce, 5 agosto 2025

