CONTROLLI DEL TERRITORIO A NARDO’

Report della Questura di Lecce _________

In linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto per la serata di ieri, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto a fenomeni di illegalità in genere, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico e di carattere amministrativo presso gli esercizi pubblici, effettuato dal personale della Polizia di Stato, dalla Polizia Locale di Nardò e Porto Cesareo e dal personale Spesal nelle marine neretine.

A Santa Caterina e a Santa Maria al Bagno sono strati controllati 3 esercizi pubblici in via Francesco Falco a Santa Maria al Bagno, in via Cantù a Santa Caterina, ai quali il personale dello Spesal ha richiesto ulteriore documentazione per accertare criticità legate alla sicurezza, al fine di effettuare ulteriori accertamenti, all’esito dei quali, se accertate violazioni, seguiranno sanzioni penali);

Sono stati effettuati poi 2 fermi amministrativi di motocicli in quanto i conducenti non si avvedevano degli operatori, impennando con le due moto cross, e in totale sono state elevate 30 sanzioni al c.d.s. per “sosta selvaggia”.

A Leverano e Porto Cesareo vi sono stati 2 veicoli sospesi dalla circolazione, 3 sanzioni al c.d.s., 2 sequestri amministrativi per sicurezza dei prodotti (cinture, borse e occhiali) per un valore complessivo euro 2.048 di cui uno a carico di ignoti e ⁠1 sequestro penale ex art. 474 codice penale a carico di ignoti per vendita di merce contraffatta (scarpe), 1 verbale cds art. 164 per trasporto merci su veicoli adibiti a trasporto persone pari ad euro 87,00 e 5 verbali cds art. 20 per occupazione abusiva suolo pubblico pari ad euro 865.

