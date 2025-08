LA DENUNCIA / IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FUORI USO, LA DESERTIFICAZIONE AVANZA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il presidente dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori ADOC di Lecce Alessandro Presicce ci manda il seguente comunicato ___________

Qualche anno fa Piazza Partigiani fu riqualificata con un finanziamento di 500.00 euro. Fu l’esito di una battaglia di quartiere che, sventando l’abbattimento dell’asilo rionale inizialmente voluto dall’Amministrazione, produsse l’idea di un progetto di riqualificazione generale che rimodernò la piazza. Una possibile privatizzazione dello spazio pubblico si trasformò, quindi, in un’opera di riqualificazione del quartiere, grazie all’attivismo dei cittadini residenti.

Una parte di questo finanziamento fu utilizzata per il rifacimento dell’aiuola attorno alla scheggia marmorea, monumento alla lotta partigiana che dà il nome alla piazza. Ebbene quest’anno l’impianto di irrigazione a servizio delle aiuole di Piazza Partigiani è completamente fuori uso e, con le temperature torride, non solo il prato si è totalmente seccato, ma gli alberi stanno cominciando a soffrire la penuria d’acqua. A partire da quello che già se la passava peggio e che è definitivamente seccato e crollato qualche giorno fa.

Da informazioni acquisite presso gli uffici comunali. sembra che addirittura il passaggio di consegne dell’impianto di irrigazione dall’ufficio Lavori Pubblici che l’ha realizzato, a quello Ambiente che dovrebbe manutenere il verde non ci sia mai stato.

Al momento sembra che nessuno sappia ufficialmente nemmeno dove si trovino i comandi dell’impianto o la planimetria e comunque non c’è, al momento. un progetto di manutenzione ordinaria o straordinaria che lo possa ripristinare.

Non è questo il modo di manutenere lo spazio pubblico nella nostra città. Specie per un’amministrazione e soprattutto per un Sindaco che, in campagna elettorale, aveva proclamato che avrebbe “curato il verde di Lecce come quello del suo giardino“.

Attendiamo che l’impianto sia ripristinato e che nel frattempo si possa prestare la manutenzione straordinaria che la piazza necessita. Lecce non può permettersi di perdere nessun altro albero. Piazza Partigiani merita rispetto e attenzione, come tutti gli spazi comuni della nostra città.

Avv. Alessandro Presicce, presidente Adoc prov. Lecce

Federica Lella, volontaria SCU

