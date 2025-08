TURISTA IN FERIE A OTRANTO ACCUSA IL LOCATORE: ‘MOLESTIE IN CASA VACANZE IN CAMBIO DI UNO SCONTO’

(f.f.)___________

Vacanza da incubo per una giovane donna originaria del Foggiano che, in ferie a Otranto, ha denunciato un presunto caso di molestie sessuali. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto, dando il via agli accertamenti del caso.Il fatto risale al 26 luglio scorso, quando la 27enne si è presentata presso la caserma dei Carabinieri della città adriatica per raccontare l’episodio.

Secondo quanto riportato nella denuncia, il proprietario dell’appartamento che aveva affittato per circa tre settimane si sarebbe introdotto senza preavviso nella casa, utilizzando un duplicato delle chiavi in suo possesso.Stando alla ricostruzione della donna, l’uomo – un ex militare oggi in pensione – avrebbe approfittato dell’accesso all’abitazione per molestarla fisicamente, con carezze non consensuali, tra cui una palpeggiata al seno e altri contatti indesiderati sul volto e sul corpo.

A detta della turista, l’uomo avrebbe proposto uno sconto sull’affitto pattuito, a fronte di “favori” sessuali.Di fronte al rifiuto, il locatore sarebbe diventato aggressivo, tentando comunque un contatto fisico forzato.

La giovane ha quindi deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e formalizzare la denuncia.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani, sono ora in corso. L’uomo risulta indagato per i reati di violenza sessuale e violazione di domicilio. La veridicità dei fatti sarà accertata nel corso delle indagini preliminari.

