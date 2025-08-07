CORRIERE DELLA DROGA INTERCETTATO SULLA STATALE: BLOCCATO CON OLTRE 5 CHILI DI HASHISH NASCOSTI NELL’AUTO

(f.f.)_____________

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un 32enne originario della provincia di Rieti, sorpreso a trasportare un ingente quantitativo di droga lungo la statale che collega Brindisi a Lecce. L’uomo, intercettato nei pressi dello svincolo per Squinzano e Trepuzzi, viaggiava a bordo di una Ford C-Max con oltre 5 chili di hashish occultati in un vano nascosto del veicolo.

Il blitz è scattato nel pomeriggio del 5 agosto, quando una pattuglia delle Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce ha notato l’auto sfrecciare a velocità sostenuta all’altezza di Brindisi, lungo la statale 379. Il comportamento sospetto del conducente ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti: il mezzo risultava intestato a un uomo già noto alle forze dell’ordine, Florian Belishaku, imprenditore agricolo domiciliato a Fara Sabina.

Dopo averlo seguito per alcuni chilometri, i finanzieri hanno deciso di fermarlo poco dopo l’ingresso in territorio leccese. All’alt, l’uomo si è mostrato estremamente nervoso e reticente nel fornire spiegazioni sul viaggio e sulla meta finale. La tensione manifestata ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo, conducendo Belishaku presso la caserma del comando provinciale.

È stato qui che, grazie all’intervento dell’unità cinofila antidroga, è stata scoperta la sostanza stupefacente: ben 50 panetti di hashish, suddivisi in dieci confezioni da cinque unità ciascuna, erano stati abilmente occultati all’interno dello sportello posteriore destro della vettura. Per recuperarli, i militari hanno dovuto smontare il pannello e parte dell’impianto audio.

Il peso complessivo dell’hashish sequestrato è risultato essere di 5 chili e 70 grammi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche lo smartphone del sospettato, dotato di doppia SIM, e la stessa automobile utilizzata per il trasporto.

Informata la Procura della Repubblica di Lecce, nella persona del pubblico ministero di turno, dottoressa Maria Grazia Anastasia, per Belishaku è stato disposto l’arresto immediato con conseguente trasferimento presso la casa circondariale del capoluogo salentino. L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida, che sarà presieduta dal giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire diversi aspetti ancora oscuri della vicenda: da dove proveniva esattamente la droga, chi fosse il destinatario finale, se si trattasse di un corriere solitario o di una pedina in una rete più vasta e se vi siano stati altri trasporti analoghi già compiuti.

L’operazione rappresenta un ulteriore duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella regione, a conferma della costante attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare le principali arterie stradali del Salento.

