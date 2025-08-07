DA SANT’ISIDORO AD ARNESANO: AUTO RUBATA USATA E INCENDIATA

(f.f.)_____________

Una vettura rubata nella mattinata è stata data alle fiamme nella tarda serata di ieri nelle campagne alla periferia di Arnesano, nei pressi della zona conosciuta come Rione Riesci. Si trattava di un’Alfa Romeo Giulietta, sottratta alcune ore prima nel territorio costiero di Sant’Isidoro, marina di Nardò, a poca distanza da Porto Cesareo.

L’auto è stata probabilmente utilizzata nel corso della giornata per compiere altri reati, come furti in abitazioni o esercizi commerciali, prima di essere definitivamente abbandonata e distrutta. L’incendio è avvenuto in una zona isolata, lungo via Alfredo d’Ascoli, all’interno di un terreno incustodito, nascosto da una vecchia muratura.

L’allarme è scattato intorno alle 23:15, quando alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme e il forte odore acre provocato dalla combustione. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante.

All’arrivo dei soccorsi, l’automobile era già completamente avvolta dal fuoco e irrimediabilmente danneggiata. A seguire, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Lecce, ai quali sono affidate le indagini per cercare di fare luce sull’accaduto.

Gli investigatori stanno verificando se il furto e la successiva distruzione della Giulietta possano essere collegati ad altre azioni criminali avvenute nella stessa giornata o nei giorni precedenti. L’ipotesi più accreditata è che il veicolo sia stato usato come mezzo “di servizio” per compiere altri reati e poi eliminato per evitare qualsiasi possibilità di tracciamento o identificazione.

Le indagini proseguono, anche attraverso l’acquisizione di immagini da eventuali telecamere di sorveglianza presenti lungo i percorsi tra Sant’Isidoro e Arnesano.

Category: Cronaca