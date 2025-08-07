EVADE DAI DOMICILIARI, AGGREDISCE UN PASSANTE E FINISCE IN CARCERE

(f.f.)__________

Un uomo di 42 anni, ben noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di episodi di violenza e intimidazione, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato il 5 agosto, quando l’individuo ha deciso di eludere la misura restrittiva imposta dall’autorità giudiziaria, rendendosi protagonista di una nuova azione criminale nel corso della sua fuga.

Durante la sua breve latitanza, l’uomo si è reso responsabile di una brutale aggressione: ha avvicinato un cittadino con l’intento di ottenere del denaro e, al rifiuto ricevuto, ha reagito con violenza, colpendolo con un pugno al volto. La vittima ha riportato ferite e traumi, mentre l’aggressore si è dato alla fuga a piedi nella zona circostante.

Il tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile di Campi Salentina, coordinati dal Capitano Alessio Fagotto, ha permesso di localizzare rapidamente il fuggitivo nei pressi della sua abitazione. L’arresto è avvenuto senza ulteriori disordini, grazie alla prontezza e alla preparazione degli uomini in divisa, che hanno agito con fermezza ed efficienza in un contesto potenzialmente pericoloso.

Trasferito in caserma per le procedure di rito, l’uomo è stato poi condotto presso la casa circondariale di Lecce su disposizione del pubblico ministero di turno. I suoi trascorsi giudiziari non sono di poco conto: già in passato si era reso protagonista di fughe rocambolesche da posti di controllo, mettendo in pericolo pedoni e danneggiando veicoli in sosta, nonché di episodi di intimidazione armata. In un caso recente era stato sorpreso a circolare con oggetti riconducibili ad armi, tra cui una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso e un tirapugni, rinvenuti durante una perquisizione domiciliare.

L’arresto rappresenta un ulteriore risultato operativo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, che continua a rafforzare il presidio del territorio e a intervenire con tempestività per prevenire e reprimere comportamenti pericolosi per la collettività.

