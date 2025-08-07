RAZZIA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI NOVOLI: PORTATI VIA CAPI DI MODA PER DECINE DI MIGLIAIA DI EURO

(f.f.)___________

Una notte movimentata per la zona industriale di Novoli, dove una banda ben organizzata ha preso di mira almeno tre attività commerciali, mettendo a segno una serie di furti che hanno causato danni e preoccupazione tra gli imprenditori locali. L’episodio più grave ha colpito una fabbrica di confezioni d’abbigliamento che lavora per noti marchi italiani. I malviventi sono riusciti a sottrarre circa venti giacche di alta gamma, il cui valore complessivo sul mercato sfiorerebbe i 50mila euro. I capi erano coperti da assicurazione, ma il danno resta comunque significativo.

Prima di colpire l’azienda tessile, i ladri avevano già fatto irruzione in una rivendita all’ingrosso di accessori floreali, dove hanno racimolato una piccola somma di denaro contante, pari a circa 250 euro. Poco dopo, hanno tentato anche un’incursione in una struttura sportiva vicina, probabilmente alla ricerca di ulteriori soldi, forzando l’ingresso del bar. L’orario dei colpi sarebbe attorno alle 4 del mattino. Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione locale, che hanno iniziato le verifiche su eventuali telecamere e danni agli ingressi. La zona industriale di Novoli si trova in una parte piuttosto isolata del territorio, non lontano dalla statale 7ter, via di fuga presumibilmente utilizzata dai responsabili.

Nel frattempo, poco più a sud, un altro tentativo di furto è avvenuto presso una stazione di servizio a Collepasso. Anche in questo caso, l’orario è lo stesso, attorno alle 4:20. Un allarme scattato nella sede operativa della vigilanza privata ha attivato l’intervento di una pattuglia. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno notato che qualcuno aveva tentato di forzare la colonnina del pagamento automatico con l’uso di un flessibile, nel tentativo di impossessarsi del denaro contante al suo interno. Il tentato colpo, tuttavia, è stato interrotto, probabilmente a causa dell’arrivo dei vigilanti, costringendo i ladri alla fuga. I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori e ricostruire l’accaduto.

Le indagini sono in corso su entrambi i fronti e resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi di microcriminalità che colpiscono attività produttive e commerciali, soprattutto in zone periferiche e poco sorvegliate.

