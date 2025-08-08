BLITZ ANTIDROGA A BRINDISI: FINISCE IN CARCERE GIOVANE CHE AVEVA IN CASA COCAINA, PISTOLE E CARTUCCE

(f.f.)___________

Un’operazione mirata della Squadra Mobile di Brindisi ha portato all’arresto di un uomo poco più che trentenne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con cocaina e armi detenute illegalmente. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio del 1° agosto, nell’ambito dei controlli predisposti dal Questore per contrastare il traffico di stupefacenti in città.

Gli agenti, dopo aver raccolto informazioni su un possibile giro di droga gestito dal sospettato, hanno fatto irruzione nella sua abitazione, procedendo a una perquisizione accurata. All’interno di una cassaforte sono stati trovati circa 30 grammi di cocaina suddivisi in sei involucri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Ma la scoperta non si è fermata alla droga: nella stessa cassaforte erano custodite due pistole “a salve” prive del tappo rosso e quindici cartucce calibro 9×21 marca G.F.L., tutto finito immediatamente sotto sequestro. Il presunto spacciatore è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, trasferito alla Casa Circondariale di Brindisi su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare l’origine della cocaina e delle armi, e per individuare eventuali complici nella rete di spaccio.

Category: Cronaca