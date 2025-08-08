NELLA NOTTE DISTRUTTE DA INCENDI AUTO A MONTERONI E MELISSANO

(f.f.)____________

La serie di incendi che da settimane colpisce il territorio salentino non accenna a fermarsi. Nella notte appena trascorsa, tra giovedì e venerdì, due distinti episodi hanno tenuto impegnati vigili del fuoco e carabinieri, alimentando il sospetto di una regia dolosa dietro questi attacchi.Il primo allarme è scattato poco prima della mezzanotte a Monteroni di Lecce, in via Monte Pasubio.

A essere avvolta dalle fiamme è stata una Citroën C3 di proprietà di una donna di 63 anni residente in zona. L’intervento rapido delle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle altre vetture parcheggiate e agli edifici circostanti.

Sul posto sono giunti anche i militari della compagnia di Lecce, che stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto. Una delle ipotesi al vaglio è che l’obiettivo non fosse direttamente la donna, ma il figlio, attualmente detenuto presso il carcere di Lecce.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.Intorno alle tre del mattino, un secondo episodio si è verificato a Melissano, in via Camillo Benso Conte di Cavour. In questo caso, le fiamme hanno colpito una Ford Fiesta appartenente a una nutrizionista di 33 anni, provocando danni parziali al veicolo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli ha impedito che l’incendio si estendesse, salvaguardando persone e abitazioni.

Anche qui, i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per stabilire l’origine del rogo, che si sospetta possa essere stato appiccato volontariamente.Se la matrice dolosa dovesse essere confermata in entrambi i casi, le indagini si concentreranno sul movente, valutando possibili legami con vicende personali, professionali o di ritorsione.

La scia di roghi notturni nel Salento sta assumendo i contorni di una vera emergenza, con un numero crescente di episodi che preoccupano cittadini e autorità.

