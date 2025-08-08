MAXI FURTO A LEQUILE: RUBATI OROLOGI E GIOIELLI PER 200MILA EURO NELL’ABITAZIONE DI UN IMPRENDITORE

(f.f.)________

Un furto di ingente valore ha colpito un’abitazione situata nella periferia di Lequile durante la scorsa notte. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso di casa di un imprenditore 63enne, approfittando dell’assenza del proprietario e dei suoi familiari, e si sono impossessati di un bottino stimato attorno ai 200mila euro, composto principalmente da preziosi e orologi di marca, oltre a circa 3mila euro in contanti.

L’episodio è avvenuto prima delle due di notte lungo via Badessa, una strada che collega velocemente la zona urbana con le campagne circostanti, offrendo molteplici vie di fuga. Questo dettaglio, insieme alla sofisticatezza dell’azione, fa pensare a una banda ben organizzata e non a semplici ladri improvvisati. Gli investigatori sospettano che i colpevoli abbiano agito con una pianificazione accurata, forse dopo aver verificato l’assenza degli occupanti e la mancanza di sistemi di sicurezza.I ladri hanno dedicato particolare attenzione alla camera da letto, dove è stata trovata una cassaforte che è stata aperta con strumenti da taglio, probabilmente un flessibile.

All’interno del forziere erano custoditi gioielli preziosi, tra cui bracciali, anelli e orologi di valore, insieme a una somma in contanti.Le indagini sono attualmente nelle mani dei carabinieri della stazione di San Pietro in Lama, che fanno parte della compagnia di Lecce.

Poiché nell’abitazione non erano installate telecamere di sicurezza, i militari stanno esaminando eventuali sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze per individuare possibili indizi o tracce dei responsabili.Il furto rappresenta l’ennesimo episodio di criminalità nella zona, e le autorità ribadiscono l’importanza di misure preventive per tutelare le proprietà private.

Category: Cronaca