FASANO, MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA LOCALE

Controlli serrati nel cuore dell’estate. Nella serata di venerdì 8 agosto, la Guardia di Finanza di Brindisi – con il supporto dei Baschi Verdi, delle Unità Cinofile e della Polizia Locale di Fasano – ha condotto una vasta operazione nei centri di Fasano, Torre Canne e Savelletri. L’obiettivo: contrastare l’evasione fiscale “di prossimità”, il lavoro nero e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, sono stati ispezionati otto esercizi commerciali: in sei di essi è stata accertata la mancata emissione dello scontrino fiscale. In un ristorante sono stati individuati due lavoratori in nero e due irregolari, circostanza che ha fatto scattare la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell’attività.Durante i controlli è stato anche scoperto un posteggiatore abusivo che impiegava un minorenne.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica, mentre il giovane è stato affidato alla madre. Sequestrati 260 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.L’operazione ha visto anche un fronte anti-droga: grazie alle Unità Cinofile, sono stati sequestrati 16,88 grammi di cocaina, 13,88 grammi di hashish (suddivisi in due distinti interventi) e 2,45 grammi di ecstasy, pari a sei pasticche.

L’azione congiunta ha messo in luce la portata del “sommerso” nel lavoro stagionale, fenomeno che danneggia l’economia nazionale, sottrae risorse all’Erario e compromette la concorrenza leale, oltre a mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le Fiamme Gialle brindisine hanno annunciato che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di tutelare cittadini, lavoratori e imprese, e garantire la sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Category: Cronaca