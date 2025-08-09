QUESTURA DI LECCE: SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO SULLE COSTE

(f.f.)___________

Nella settimana appena trascorsa, la Questura di Lecce, in sinergia con la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulle località balneari e zone di maggiore afflusso turistico. Su disposizione del Questore dr. Giampietro Lionetti, il 7 agosto sono stati effettuati servizi straordinari a Gallipoli, Taurisano, Ruffano e Spongano, mentre l’8 agosto l’attenzione si è spostata lungo la costa adriatica, da Torre dell’Orso fino a San Foca.

A Gallipoli, le operazioni hanno interessato soprattutto le aree demaniali di Lido Pizzo e Punta della Suina, note per episodi di abusivismo commerciale. Nel corso dei controlli, sono stati sanzionati nove commercianti ambulanti e uno stabilimento balneare per violazioni amministrative che ammontano complessivamente a quasi 40.000 euro, con il sequestro di merci e attrezzature per 15.000 euro. Tra le infrazioni più rilevanti, commercio abusivo in aree demaniali e attività difformi rispetto alle autorizzazioni. La Polizia Locale ha sanzionato, tra l’altro, una cittadina senegalese per esercizio di commercio non autorizzato, con conseguente cessazione dell’attività.

Nel contesto operativo sono stati istituiti quattro posti di controllo, con 175 persone identificate e 29 veicoli ispezionati. Inoltre, è stato fotosegnalato un cittadino extracomunitario.

Anche il Commissariato di Taurisano ha intensificato i controlli nei comuni di Taurisano, Ruffano e Spongano, effettuando cinque posti di controllo nella serata del 7 agosto. Sono state identificate 171 persone e controllati 74 veicoli. Due sono state le sanzioni al Codice della Strada, rispettivamente per guida senza cintura e mancata revisione. Sono stati inoltre effettuati 40 controlli con etilometro, tutti risultati negativi.

Durante le verifiche in quattro attività commerciali è stato individuato un cittadino marocchino già destinatario di un provvedimento di espulsione, accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi.Il giorno successivo, 8 agosto, i controlli si sono concentrati lungo la costa adriatica, da Torre dell’Orso a San Foca. Con sette posti di controllo sono state identificate 187 persone e ispezionati 89 veicoli, con due sanzioni per mancata revisione.

I controlli amministrativi presso cinque attività commerciali hanno rilevato diverse irregolarità: a Torre dell’Orso, dopo un controllo senza esito negativo su un noto lido, è stata disposta la sospensione per 10 giorni di un’attività di noleggio attrezzature balneari per gravi violazioni e avviato il procedimento per la sospensione della licenza. Un altro lido è stato multato con 308 euro per mancata esposizione della SCIA.Ispezioni presso un locale pubblico e un bar del centro di Torre dell’Orso hanno riscontrato mancanze nella documentazione amministrativa, con invito ai gestori di presentare la documentazione completa. In un’attività di rivendita alimentare sono state comminate due sanzioni per un totale di 1.308 euro e l’ASL ha ordinato la regolarizzazione entro tre giorni delle criticità riscontrate.

Il gestore è stato anche segnalato all’Agenzia delle Dogane per la vendita di superalcolici senza autorizzazione.

A San Foca, i controlli hanno riguardato un parcheggio incustodito e le autorizzazioni di una società sulla litoranea San Foca – Torre Specchia, a cui è stata disposta la chiusura per irregolarità igienico-sanitarie e il fermo dei prodotti privi di tracciabilità. Il gestore è stato sanzionato con quattro multe per un totale di 3.302 euro per violazioni relative a ordinanze della Capitaneria di Porto e della Regione Puglia, oltre a irregolarità nell’uso del demanio pubblico.

Questi controlli rappresentano un’azione decisa delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza, la legalità e la tutela dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva nel Salento.

