TARANTO, SEQUESTRATE 116 BANCONOTE FALSE PER OLTRE 4.500 EURO

La Guardia di Finanza di Taranto ha sequestrato 116 banconote contraffatte per un valore complessivo superiore a 4.500 euro, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno del “falso nummario”.Le indagini, condotte dal Comando Provinciale, puntano a ricostruire l’intera filiera della falsificazione, partendo anche dal singolo possessore di banconota falsa per arrivare a individuare eventuali reati collegati, come truffa e riciclaggio.

Tra le banconote sequestrate, i tagli più frequenti sono quelli da 20 euro (52 pezzi, per un totale di 1.040 euro) e da 50 euro (51 pezzi, per un totale di 2.550 euro). Seguono 9 banconote da 100 euro (900 euro complessivi), 3 da 5 euro e 1 da 10 euro.

Non sono stati trovati, invece, esemplari da 200 e 500 euro.L’attività investigativa è stata rafforzata dalla collaborazione con il Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia, che fornisce periodicamente banconote già riconosciute false per ulteriori verifiche, al fine di individuare possibili legami con episodi criminosi nel territorio provinciale.

