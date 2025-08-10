banner ad
DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 AGOSTO 2025

| 10 Agosto 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è domenica 10 agosto 2025.

San Lorenzo.

Auguri a chi porta questo nome.

10 agosto 1964. Il presidente del Senato Cesare Merzagora assume l’incarico di supplente del Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni, che il 7 agosto era stato colpito da una improvvisa e grave malattia.

La supplenza si protrae fino al 28 dicembre 1964: il 6 dicembre era eletto nuovo presidente Giuseppe Saragat, in seguito a dimissioni volontarie di Segni, che morirà comunque nel 1972 a 81 anni.

Proverbio del giorno: CI LASSA LA STRATA ECCHIA PER LA NOA, SAPE CE LASSA MA NU SAPE CCE TROA

Traduzione dell’ italiano ovunque diffuso: chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che perde, non sa quello che trova

Category: Costume e società

