DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è domenica 10 agosto 2025.
San Lorenzo.
Auguri a chi porta questo nome.
10 agosto 1964. Il presidente del Senato Cesare Merzagora assume l’incarico di supplente del Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni, che il 7 agosto era stato colpito da una improvvisa e grave malattia.
La supplenza si protrae fino al 28 dicembre 1964: il 6 dicembre era eletto nuovo presidente Giuseppe Saragat, in seguito a dimissioni volontarie di Segni, che morirà comunque nel 1972 a 81 anni.
Proverbio del giorno: CI LASSA LA STRATA ECCHIA PER LA NOA, SAPE CE LASSA MA NU SAPE CCE TROA
Traduzione dell’ italiano ovunque diffuso: chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che perde, non sa quello che trova
