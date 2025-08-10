banner ad
banner ad
banner ad

X AGOSTO

| 10 Agosto 2025 | 2 Comments

(g.p.)______

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla…

Perché alle scuole elementari, alle scuole medie, non fanno studiare più le poesie, le grandi poesie della nostra bellissima tradizione letteraria, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Carducci, Pascoli, D’ Annunzio, Ungaretti, Montale, a memoria?

E se fanno studiare qualcosa ancora a memoria, si tratta di astruse filastrocche?

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Quanto pomeriggi, quanta fatica, ma quanto diletto, nei fortunati ragazzini che imparavano le poesie dei nostri grandi classici a memoria…

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

E se non le capivano appieno, pazienza. L’ atomo opaco del male, la nostra terra, la nostra esistenza, purtroppo. Però dai, Pascoli era facile, sembrava fatto apposta, con la sua poetica del fanciullino…E Myricae, le piccole piantine umili, senza valore, ma spontanee, semplici, e per questo preziose…

Abbiamo bisogno di tornare a studiare. Di tornare sui libri.

E’ la poesia – quella grande, quella vera, quella senza tempo – è una delle ultime cose rimaste, ancora capaci di prendere la nostra mente, e farci fremere il cuore.

Category: Cultura

About the Author ()

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Raffaele Polo ha detto:
    11 Agosto 2023 alle 17:10

    Laudatores temporis acti? No, solo tanta nostalgia…

  2. Luciana Pierri - tramite Facebook ha detto:
    10 Agosto 2024 alle 17:56

    Imparare a memoria le poesie era un allenamento, poi se avevi una brava insegnante nr capivi il senso. X agosto, la Cavalla storna raccontano della ferita inferta alla famiglia del Pascoli con l’ omicidio del padre. Una ferita che cambierà per sempre la vita del poeta. Studiare i classici serve a comprendere anche la nostra realtà a dispetto di chi asserisce che non serve a nulla.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad