ARRESTO E MAXI SEQUESTRO DI EROINA: OPERAZIONE DEI CARABINIERI A LECCE

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Lecce hanno effettuato un intervento tempestivo che ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di oltre un chilogrammo di eroina.

Durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno notato un soggetto aggirarsi con comportamento sospetto in un’area considerata particolarmente delicata per la sicurezza pubblica. Insospettiti, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a un controllo accurato.

La perquisizione personale, estesa poi anche all’abitazione del sospettato, ha permesso di scoprire e sequestrare circa 1,1 chili di sostanza stupefacente, verosimilmente eroina “brown sugar”, oltre a un bilancino di precisione e a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, chiari indizi di un’attività di spaccio organizzata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, a disposizione della Procura della Repubblica che segue il caso.

L’operazione rientra nelle strategie adottate dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, che ha rafforzato i controlli sul territorio alternando servizi ad alta visibilità a interventi più discreti e mirati, con l’obiettivo di smantellare le reti di spaccio e colpire i fornitori della droga.

