DUE INCENDI DISTRUGGONO UN CASOLARE E DANNEGGIANO UN’AUTO

Due diversi incendi hanno impegnato i vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica, causando gravi danni in due comuni del Salento.Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2.40 in via Caterina Drago, a Sternatia. Le fiamme hanno avvolto un piccolo edificio rurale di circa 20 metri quadrati, utilizzato come deposito di attrezzi agricoli e dotato di tetto in lamiera.

L’incendio ha distrutto completamente il materiale custodito all’interno e compromesso la copertura, rendendo la struttura inagibile. Sul posto, oltre ai pompieri della sede centrale del 115, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo.Poco prima, verso le 2, un altro intervento si era reso necessario a Nardò, in via Puglia.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli ha domato un principio d’incendio che aveva colpito una Dacia Duster parcheggiata. L’azione tempestiva ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli in sosta.Durante i rilievi, svolti alla presenza dei carabinieri della compagnia di Gallipoli, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un ragazzo minorenne, con problemi psichiatrici, nei pressi dell’auto. Il giovane è stato identificato e segnalato alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Le indagini proseguono per stabilire con certezza la dinamica e l’eventuale correlazione tra i due episodi.

