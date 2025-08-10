ARRIVATO RICCARDO SOTTIL
(Rdl) ___________ “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina”. ____________
Riccardo Sottil, di Torino, 26 anni, ala, arriva dalla Fiorentina, dove in quattro stagioni ha collezionato 86 presenza e 6 gol. A gennaio, era stato ceduto in prestito al Milan, con un bilancio di sei presenze senza reti.
Valore di mrcato attuale: 5 milioni. Arriva a Lecce in prestito, costo dell’operazione per la società giollorossa: 500.000 euro. ___________
Category: Sport