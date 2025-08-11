DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 11 AGOSTO 2025

LA RIFLESSIONE / BOMBA, NON BOMBA

di Giuseppe Puppo __________ “L’illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari”, scriveva Antonio Gramsci l’11 marzo 1921 sulla sua rivista ‘L’ordine nuovo’. L’illusione è una presenza radicata e diffusa che è difficile da estirpare in quello che abbiamo imparato a chiamare l’immaginario collettivo. L’ottantesimo anniversario della […]