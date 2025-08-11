DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 11 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è lunedì 11 agosto 2025.
Santa Chiara. La nobile che seguì l’ esempio di San Francesco d’ Assisi, scegliendo povertà e carità.
Auguri di buon onomastico a tutte le nostre lettrici e a tutte le nostre amiche che portano questo nome!
11 agosto 1960. Il Ciad diventa Stato Indipendente, affrancandosi dalla dominazione francese.
Proverbio salentino: SE UEI NNA COSA SSE FAZZA CHIUTI LA UCCA E NTISA LE RAZZE
Se vuoi che una cosa si faccia chiudi la bocca e muovi le braccia.
