banner ad
banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 11 AGOSTO 2025

| 11 Agosto 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 11 agosto 2025.

Santa Chiara. La nobile che seguì l’ esempio di San Francesco d’ Assisi, scegliendo povertà e carità.

Auguri di buon onomastico a tutte le nostre lettrici e a tutte le nostre amiche che portano questo nome!

11 agosto 1960. Il Ciad diventa Stato Indipendente, affrancandosi dalla dominazione francese.

Proverbio salentino: SE UEI NNA COSA SSE FAZZA CHIUTI LA UCCA E NTISA LE RAZZE
Se vuoi che una cosa si faccia chiudi la bocca e muovi le braccia.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad