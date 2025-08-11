ORGANIZZAZIONE FILINI IN CONCERTO A NARDO’ LUNEDI’ 11

(gdt) _____________ ORGANIZZAZIONE FILINI in concerto!

Lunedì 11 agosto Nardò – Piazza Salandra Start ore 21.00



Una serata di grande musica nella splendida cornice di Piazza Salandra, una delle piazze più belle del Salento, nel cuore del centro storico neretino. Con il patrocinio del Comune di Nardò.

Questa è la Formazione con cui il gruppo si presenterà sul palco:

• M° Marcello Zappatore (nella foto), docente di musica – voce e chitarra elettrica

• Giuseppe Stamerra, scuola di musica Harmonium – chitarra acustica ed elettrica

• Edoardo Pino, conservatorio Tito Schipa Lecce – voce e chitarra elettrica

• M° Ovidio Venturoso, docente di musica – conservatorio T. Schipa Lecce – batteria, percussioni, cajon

• Fabio Mazzotta, turnista live – basso, contrabbasso



Una serata all’insegna della musica dal vivo, energia e divertimento.

Organizzazione Filini è al secondo anno di spettacoli pubblici, il gruppo nato dalla passione per la musica di Giuseppe Stamerra, con la bravura alla chitarra di Edoardo Pino e la professionalità del maestro Marcello Zappatore, presenterà grandi successi italiani e internazionali, dai Pink Floyd ai Dire Straits, da Eric Clapton a Jimi Hendrix con escursioni nel mondo della musica italiana.

A settembre 2024 è uscito il primo singolo della band salentina ORGANIZZAZIONE FILINI, il blues interamente strumentale senza l’ausilio di artefatti computerizzati è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming da Apple Music a Spotify, a Amazon Music-

Due minuti e mezzo di chitarre, arpeggi e assoli dal titolo “Battilei”, che richiama ancora una volta, in chiave ironica, il nome del gruppo e il riferimento al mitico geometra Filini, organizzatore degli eventi ludici della famosa saga di Fantozzi.

Nel brano é presente la chitarra acustica di Giuseppe Stamerra, la chitarra elettrica e il piano del maestro Marcello Zappatore e la chitarra 12 corde di Edoardo Pino.

Nel corso del concerto ci saranno registrazioni video e audio in multi traccia che saranno la base del lavoro da fare in studio per una eventuale uscita in autunno di un album registrato dal vivo nel corso delle oltre trenta date fatte nella stagione.













Category: Cultura, Eventi