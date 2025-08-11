FURTI DI CAVI E PANNELLI NEL SALENTO: ATTIVITA’ SOSPESE NEGLI AMBULATORI

(f.f.)___________

Nella notte, due diversi colpi hanno colpito duramente il territorio salentino, causando gravi disagi e danni economici. A Supersano, ignoti si sono introdotti nel Presidio riabilitativo distrettuale della Asl, portando via cavi elettrici fondamentali per il funzionamento della struttura. L’assenza di corrente ha costretto alla chiusura immediata dell’ambulatorio, con la sospensione di visite e trattamenti fisioterapici in sede, mentre proseguiranno solo le terapie domiciliari già fissate.

L’episodio ricorda un furto analogo avvenuto poche settimane fa a Martano, dove la sottrazione di materiale elettrico aveva provocato lo stop delle attività mediche per diversi giorni. Anche in questo caso, le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di risalire agli autori del gesto.

Sempre nella notte, nella zona industriale di Gallipoli, una banda di almeno otto persone ha tentato di rubare pannelli fotovoltaici da un’azienda specializzata. Dopo aver abbattuto un tratto di recinzione, i malviventi avevano già caricato parte della refurtiva su un furgone, ma l’arrivo tempestivo delle guardie giurate e dei militari dell’Arma li ha costretti a fuggire, abbandonando mezzo e merce.

Il veicolo, risultato rubato, e i pannelli recuperati sono stati posti sotto sequestro. Gli investigatori stanno ora analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

