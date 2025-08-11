UOMO SALVATO DALLE FIAMME MENTRE DORME IN UN CAMPER AD ALLISTE

(f.f.)____________

Quello che doveva essere un intervento per spegnere un incendio di sterpaglie si è trasformato in un’operazione di salvataggio che ha evitato il peggio. Un uomo, che da tempo utilizza un vecchio camper come abitazione, stava dormendo all’interno del mezzo senza accorgersi che il terreno intorno era stato avvolto dalle fiamme.

Il veicolo si trovava parcheggiato in un’area di campagna al confine tra Racale e Alliste, quando un incendio, alimentato anche dalla combustione di pneumatici e materiali plastici, ha reso l’aria irrespirabile. I volontari della protezione civile di Alliste e Felline, giunti sul posto per domare il rogo, hanno immediatamente svegliato il malcapitato e lo hanno messo in sicurezza, evitando che rimanesse intrappolato o soffocato dai fumi tossici.

Le fiamme hanno devastato circa due ettari di terreno prima di essere spente. Le prime ipotesi puntano verso l’origine dolosa: alcuni testimoni avrebbero notato nei dintorni una persona su uno scooter rosso, con casco dello stesso colore, ora al centro delle indagini.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, già provata dai numerosi incendi che nelle ultime settimane stanno colpendo la zona.

Category: Cronaca