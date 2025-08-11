GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: TAMPONA AUTO, FUGGE E FINISCE CONTRO UN MURO

(f.f.)____________

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale che collega Lido Marini a Presicce-Acquarica. Un uomo di 47 anni, residente in zona, dopo aver urtato un’auto proveniente dalla direzione opposta, ha proseguito la marcia senza fermarsi, imboccando la statale 274 nel tentativo di allontanarsi.

La fuga, però, è terminata bruscamente quando il conducente ha perso il controllo della sua Fiat Punto, andando a schiantarsi contro un muretto a secco sul margine della carreggiata. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Tricase, che lo hanno estratto dalle lamiere. Sul posto è giunto anche il 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in circa un mese.

I test alcolemici e tossicologici hanno evidenziato un tasso alcolico ampiamente oltre i limiti di legge. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente. I carabinieri di Gagliano del Capo, intervenuti per i rilievi, stanno completando la ricostruzione della dinamica dell’urto iniziale con l’altro veicolo.

Category: Cronaca