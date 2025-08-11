SPACCIO A GALATONE, BLOCCATA 34ENNE CON CINQUANTA DOSI DI COCAINA

(f.f.)____________

Un’operazione di polizia condotta dagli agenti del commissariato di Nardò ha portato all’arresto di una 34enne di origini albanesi, residente a Galatone, già nota per precedenti legati allo spaccio di droga. L’abitazione della donna era da tempo sotto osservazione, in seguito a sospetti di attività illecite.

Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando un 44enne si è presentato alla porta della sospettata. La donna ha aperto, è rientrata per pochi istanti, poi è tornata all’esterno consegnando due involucri di cocaina in cambio di 40 euro. L’intera scena è stata seguita a distanza dagli agenti, appostati nei pressi dell’edificio.

Gli operatori hanno immediatamente fermato l’acquirente, che ha ammesso di aver appena comprato la droga, consegnando le due dosi di stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione dell’appartamento, durante la quale sono stati rinvenuti oltre 19 grammi di cocaina, già confezionati in una cinquantina di dosi, sigillate in cellophane con nastro isolante e pronte per la distribuzione.

Informato il pubblico ministero di turno, Simona Rizzo, è stato disposto l’arresto della 34enne e il suo collocamento agli arresti domiciliari.

Nella mattinata di oggi, la donna è comparsa davanti alla giudice del tribunale monocratico di Lecce, Maddalena Torelli, assistita dal legale Roberto De Mitri Aymone. Al termine del rito direttissimo, è stata condannata a nove mesi di reclusione con pena sospesa, ottenendo così la scarcerazione.

Category: Cronaca