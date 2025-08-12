DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 12 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è martedì 12 agosto 2025.
S. Giovanna Francesca de Chantal.
A Lecce festeggia oggi il suo compleanno la nostra amica Fabiana Quarta: tanti affettuosi auguri!
1976. Durante la Guerra civile libanese a Tel al-Zaatar, zona di rifugiati palestinesi nella zona nordorientale di Beirut, gestita dall’ Onu, che ospitava circa sessantamila rifugiati, ne vengono massacrati tremila durante l’assedio finale del campo profughi da parte delle milizie cristiane.
Proverbio salentino: LU FUECU A DU CATE FACE CCHIU DANNU
Il fuoco dove cade fa più danno.
L’amico ti può consigliare di andare via da un posto che sta diventando pericoloso, ma se tu non ti vuoi spostare l’amico può solo citarti il proverbio di cui sopra.
Come dire: a me spiace perché mi sei amico, ma il danno maggiore viene fatto a te.
Category: Costume e società