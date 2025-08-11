LE IDEE / INCUBO AI

(Rdl) ____________ Lui, che nei suo film del 1984 ‘Terminator’ l’aveva prefigurata, ritiene adesso l’intelligenza artificiale, che nel frattempo si è evoluta più di quanto egli avesse potuto prevedere, una minaccia alla sopravvivenza stessa del genere umano. James Cameron, 70 anni, regista canadese, in un’intervista a ‘Rolling Stones’ ha dichiarato quanto segue:

“Sento che siamo ad un punto cruciale dello sviluppo umano, in cui si presentano tre grandi minacce esistenziali: il clima e il degrado generale del mondo naturale, le armi nucleari e la super-intelligenza artificiale. Si stanno manifestando e stanno raggiungendo il loro culmine contemporaneamente”

Category: Costume e società, Cultura