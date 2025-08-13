LA POLEMICA / EXTRABONUS PER SEGRETARIA E ADDETTA STAMPA DEL SINDACO ADRIANA POLI BORTONE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. I sottoelencati consiglieri comunali di Lecce Città Pubblica ci mandano il seguente comunicato __________

BONUS VACANZE: LA GIUNTA POLI AUMENTA LO STIPENDIO ANNUO DELLO STAFF DELLA SINDACA. IN PIENO AGOSTO.

Mentre si discute del caro prezzi, della difficoltà per molte famiglie di poter pagarsi una vacanza, dell’impoverimento del ceto medio, la Giunta Poli, in pieno agosto, assegna un bel premio ai due componenti dello staff della Sindaca – segretaria e giornalista – aumentando il corrispettivo annuo del loro straordinario.

Come mai così all’improvviso? Perché, così è scritto in delibera, “devono affrontare giornalmente una mole di lavoro che le costringe a sottoporsi a turni che si protraggono ben oltre l’orario ordinario di lavoro contrattuale, non preventivabile all’epoca del loro insediamento”.

Difficile credere che non fosse prevedibile come lavora l’ufficio di staff da parte di chi è già stato sindaco. Temerario poi sostenerlo, quando nei confronti delle due persone era già stato sottoscritto un emolumento per straordinario di 10mila euro annui (segretaria) e 6mila euro annui (giornalista). Che da oggi cosi diventano, rispettivamente, 16mila e 10mila. E che si aggiungono ai rispettivi corrispettivi annui – senza straordinari – di 21mila euro e 23mila euro. In un colpo solo.

Ma che importa? Basta andare in Giunta in piena estate, camuffare l’oggetto della delibera sotto un’unica parola “provvedimenti” e farla approvare in assenza di Sindaco e vicesindaco! Cioè, di coloro che avrebbero la responsabilità di motivarla e sostenerla.

E così, alla segretaria si riconoscono ulteriori 6mila euro annui di straordinario (500 euro mensili) e alla giornalista 4mila annui (330 euro mensili).

Alla faccia di tutti gli altri dipendenti comunali che nel loro contratto collettivo si sono visti riconoscere un aumento retributivo lordo di 100 euro mensili!

Tanti auguri e buona estate a chi ha ricevuto questo bel regalo estivo.

Il gruppo consiliare di Lecce Città Pubblica

Carlo Salvemini

Silvia Miglietta

Sergio Della Giorgia

