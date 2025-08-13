SPECCHIA GALLONE, DUE COLPI FALLITI NELLA NOTTE: LADRI SENZA BOTTINO

(f.f.)___________

Due tentativi di furto nella stessa giornata si sono conclusi con un nulla di fatto per una banda di malviventi in azione nella frazione di Specchia Gallone. Secondo le ricostruzioni, tre persone a bordo di una Volkswagen Golf bianca avrebbero provato a colpire due abitazioni sabato scorso, ma in entrambi i casi sarebbero state costrette alla fuga.Il primo episodio è avvenuto in via Santa Marina, dove i ladri, dopo aver infranto un vetro nel tentativo di forzare un infisso, si sono trovati faccia a faccia con il cane di casa, che con i suoi abbai li ha messi in fuga.

Poco dopo, il terzetto avrebbe preso di mira un appartamento al primo piano delle case popolari di via Giovanni Macchi. Una volta entrati, avrebbero rovistato tra le stanze, ma senza riuscire a trafugare alcunché. Il loro modus operandi sarebbe sempre lo stesso: uno suona il campanello, e in assenza di risposta due complici tentano l’effrazione, mentre il terzo resta di vedetta.

A preoccupare i residenti è anche la mancanza di telecamere di sorveglianza sul territorio comunale, condizione che – come segnalato in passato anche da rappresentanti locali – favorirebbe le incursioni criminali.

L’amministrazione comunale ha già richiesto l’accesso ai fondi del Ministero dell’Interno per dotare la zona di un impianto di videosorveglianza.Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Minervino di Lecce.

